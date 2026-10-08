Aydın’da eski eşini tabancayla öldürdü: Cani koca aynı silahla intihar etti

Aydın'da sabah saatlerinde, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kamil Köse ve bir süre önce boşandığı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi personeli Fadime Akbal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.