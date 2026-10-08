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Giriş Tarihi: 8.10.2026 10:35

Aydın'da eski eşini tabancayla öldürdü: Cani koca aynı silahla intihar etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kamil Köse (58), boşandığı Fadime Akbal'ı (47) sokakta tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

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DHA Yaşam
Aydın’da eski eşini tabancayla öldürdü: Cani koca aynı silahla intihar etti
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Aydın'da sabah saatlerinde, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kamil Köse ve bir süre önce boşandığı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi personeli Fadime Akbal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Tartışma, kavgaya dönüştü. Köse, üzerindeki tabancayı çıkarıp Akbal'a ateş ederek kaçtı. Akbal, yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Akbal, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akbal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis, 09 AIL 811 plakalı otomobiliyle kaçan Kamil Köse'nin yerini tespit etti. Ekipler, Köse'nin, otomobilinde aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Köse'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Öte yandan, Fadime Akbal'ın daha önce Kamil Köse hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AYDIN

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Aydın'da eski eşini tabancayla öldürdü: Cani koca aynı silahla intihar etti
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