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Giriş Tarihi: 9.3.2025 21:12

Aydın’da feci kaza: 13 yaşındaki çocuk 30 metre sürüklendi!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 13 yaşındaki çocuğa kırmızı ışıkta durmayan otomobil çarptı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

İHA
Aydın’da feci kaza: 13 yaşındaki çocuk 30 metre sürüklendi!

Feci kaza, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan N.B.'ye (13) iddiaya göre kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan D.D.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle düşen çocuk, yaklaşık 30 metre sürüklendi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adanan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) sevk edildi. Otomobil sürücüsü D.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kaza ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aydın’da feci kaza: 13 yaşındaki çocuk 30 metre sürüklendi!
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