Aydın’da feci kaza: 13 yaşındaki çocuk 30 metre sürüklendi!

Çarpmanın şiddetiyle düşen çocuk, yaklaşık 30 metre sürüklendi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adanan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) sevk edildi. Otomobil sürücüsü D.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kaza ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.