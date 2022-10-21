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Giriş Tarihi: 21.10.2022 22:40

Aydın'da geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Aydın’da geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, durdurdukları lastik bottaki 35 göçmeni de yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Aydın'da geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı
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