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Giriş Tarihi: 5.10.2026 09:36

Aydın'da kan donduran olay: Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü

Aydın’ın Germencik ilçesinde çıkan tartışmada oğlu tarafından bıçaklanan 49 yaşındaki Mehmet K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

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AA
Aydın’da kan donduran olay: Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. İstasyon Mahallesi'ndeki evlerinde Mehmet K. (49) ile oğlu H.K. (25) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, babasını bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Germencik Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan H.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AYDIN
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