Aydın’da kıskançlık cinayeti! 78 yaşındaki kocasını öldürdü

Olay, saat 15.00 sıralarında Mersindere Mahallesinde bir evde meydana geldi. Emin Küçükberber ile Roza M. arasında komşuları S.B'nin de evde olduğu sırada kıskançlık nedeniyle tartıştı. İddiaya göre Roza M.T.'nin iki yıl önce evlendiği eşini S.B.'den kıskanması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan gerginlik sırasında Roza M. E., mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve komşusuna saldırdı.