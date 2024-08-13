Aydın’da korkunç kaza: 1’i ağır, 8 yaralı!

Yolcu otobüsü şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi ile iş makinesi operatörü U.T. yaralandı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...