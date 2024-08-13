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Giriş Tarihi: 13.8.2024 16:50

Aydın'da korkunç kaza: 1'i ağır, 8 yaralı!

Aydın'da korkunç bir kaza yaşandı. Yolcu otobüsü iş makinesine arkadan çarptı. 1'i ağır 8 kişi yaralandı...

DHA
Aydın’da korkunç kaza: 1’i ağır, 8 yaralı!

Feci kaza, saat 13.30 sıralarında, Söke ilçesi Milas kara yolu Gölbent Mahallesi yakınlarında kazandı. Aydın'ın Didim ilçesine giden S.S. (40) yönetimindeki 35 BAA 137 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önünde seyreden U.T. (39) yönetimindeki iş makinesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsü şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi ile iş makinesi operatörü U.T. yaralandı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...

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Aydın'da korkunç kaza: 1'i ağır, 8 yaralı!
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