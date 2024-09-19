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Giriş Tarihi: 19.9.2024 23:02

Aydın’da korkunç kaza! Trenin çarptığı kadın ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde raylardan geçerken ayağı taşa takılıp düşen yaşlı kadına tren çarptı. Ayağı kopan talihsiz kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

İHA
Aydın’da korkunç kaza! Trenin çarptığı kadın ağır yaralandı

Olay, Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi kavşağı yakınlarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre tren yolu kenarında bahçesi bulunan P.A. (70) adlı kadın, dönüş yolunda tren raylarından geçmek istedi. Treni görünce panik yapan yaşlı kadın, ayağı taşa takılıp rayların üzerine düştü. Denizli-İzmir seferini yapan trenin çarptığı yaşlı kadının ayağı koptu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan P.A., Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın’da korkunç kaza! Trenin çarptığı kadın ağır yaralandı
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