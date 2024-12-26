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Giriş Tarihi: 26.12.2024 01:24

Aydın’da korkutan kaza: 5’i çocuk, 7 yaralı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı. Meydana gelen kazada 5’i çocuk 7 kişi yaralandı.

AA
Aydın’da korkutan kaza: 5’i çocuk, 7 yaralı!

Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi'nde, A.K'nin kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen B.S. idaresindeki kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.K. ile otomobildeki G.E. (23), A.H. (13), E.E. (7), M.E. (5), E.E. (3) ve İ.E. (1) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın yola dökülen yağ nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Karayolları ekipleri, kayganlaşan yolda kumlama çalışması yaptı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Aydın’da korkutan kaza: 5’i çocuk, 7 yaralı!
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