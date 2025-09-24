Aydın’da korsan taksiciyi tuzağa düşüren taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı

Aydın'daki olay, Zafer Mahallesi Zafer Meydanı'nda yaşandı. Taksi sürücüleri Muharrem G., Hüseyin G. ve Umut Y., cep telefonu uygulamasından bulundukları yere korsan taksi çağırdı. Korsan taksicilik yapan Özgür Ö., yönetimindeki 09 FZ 884 plakalı otomobille uygulamadan çağrıldığı yere gitti. Özgür Ö., aracına binen kişilerin taksi sürücüleri olduğunu anlayınca otomobilinden inerek, yaya olarak uzaklaştı. Taksi sürücüleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi.

KORSAN TAKSİCİYE 46 BİN LİRA PARA CEZASI

Polis, korsan taksicilik yapan Özgür Özyiğit'e 46 bin lira para cezası uygularken, otomobili ise trafikten men edildi. Ayrıca, araca yolcu olarak binen taksi sürücüleri Muharrem G., Hüseyin G. ve Umut Y.'ye de 3'er bin lira cezai işlem uygulandı.

"BİZE DE 3 BİN 84 LİRA CEZA KESTİLER"

Taksi sürücüsü Muharrem G., yaşananları gazetecilere anlattı. Muharrem G., "Korsan uygulamadan araç çağırdık. Bu arkadaş ekmeğimize mani oluyor. Trafik şubeyi aradık, durumu izah ettik. Polis ise araç sürücüsüne trafik şubenin bulunduğu Adnan Menderes Mahallesini adres olarak vermemizi söyledi. Bende tamam dedim.