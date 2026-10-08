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Giriş Tarihi: 8.10.2026 11:24 Son Güncelleme: 8.10.2026 11:50

Aydın’da kozalak tartışması kanlı bitti! Yaşlı adam kuzenini sırtından vurarak katletti: Saklandığı ormanda yakalandı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'kestane kozalağı' tartışması kanlı bitti. 70 yaşındaki N.A. eski mahalle muhtarı 57 yaşındaki kuzeni İsmail Kılıç’ı tüfekle sırtından vurularak vahşice katletti. Saklandığı ormanlık alanda kıskıvrak böyle yakalandı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Aydın’da kozalak tartışması kanlı bitti! Yaşlı adam kuzenini sırtından vurarak katletti: Saklandığı ormanda yakalandı!
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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kaşıkçılar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Kılıç ile kuzeni N.A. arasında Kılıç'ın tarlasındaki kestane kozalaklarının N.A.'nın tarlasına düştüğü gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eski Çatak Mahallesi

KUZENİNİ SIRTINDAN VURUP KAÇTI

Muhtarı İsmail Kılıç, iddiaya göre N.A.'ya tabanca çekti. Bunun üzerine olay yerinden ayrılan N.A., tüfekle geri dönüp Kılıç'ı sırtından vurduktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyup gelen N.A.'nın oğlu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

SAKLANDIĞI ORMANDA YAKALANDI

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. N.A., saklandığı ormanda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AYDIN #NAZİLLİ

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Aydın’da kozalak tartışması kanlı bitti! Yaşlı adam kuzenini sırtından vurarak katletti: Saklandığı ormanda yakalandı!
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