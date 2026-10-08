Aydın’da motosiklet göle uçtu: 1 ölü

Olay yerine gelen ekipler, bir kişinin suda olduğunun belirtilmesi üzerine arama ve kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sudaki kişi karaya çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kimliği tespit edilmeye çalışılan şahsın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.