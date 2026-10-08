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Giriş Tarihi: 08.10.2026 22:09

Aydın’da motosiklet göle uçtu: 1 ölü

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde motosikletin göle uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kimliği tespit edilmeye çalışılan şahsın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İHA İHA Yaşam
Aydın’da motosiklet göle uçtu: 1 ölü
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Kaza, Yenipazar Aşağı Dip Gölü mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletin göle uçtuğu ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, bir kişinin suda olduğunun belirtilmesi üzerine arama ve kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sudaki kişi karaya çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kimliği tespit edilmeye çalışılan şahsın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#AYDIN

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Aydın’da motosiklet göle uçtu: 1 ölü
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