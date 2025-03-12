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Giriş Tarihi: 12.3.2025 08:33 Son Güncelleme: 12.3.2025 08:42

Aydın’da vahşi cinayet: 4 çocuk annesi kadın 13 kurşunla öldürüldü!

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde evli ve 4 çocuk annesi 33 yaşındaki Meltem Menteşeli, eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde 13 boş kovan tespit edilirken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da vahşi cinayet: 4 çocuk annesi kadın 13 kurşunla öldürüldü!

MAHALLE SAKİNLERİ FARK ETTİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Bozdoğan ilçesi Hisar Mahallesi Kale mevkiinde meydana geldi. Bir otomobilin yanında hareketsiz yatan bir kadını fark eden mahalle sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meltem Menteşeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulundu.

OTOMOBİL EŞİNE AİT ÇIKTI

Kadının yanında bulunan 45 AKK 504 plakalı otomobilin, Meltem Menteşeli'nin eşine ait olduğu öğrenildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Menteşeli'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma ekipleri, cinayetin kim veya kimler tarafından işlendiğini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın aile içi bir mesele mi yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı araştırılıyor.



Kadının 13 kurşunla vurulmuş olması, olayın bir infaz olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarını ve kadının yakın çevresini mercek altına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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Aydın’da vahşi cinayet: 4 çocuk annesi kadın 13 kurşunla öldürüldü!
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