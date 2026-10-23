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Giriş Tarihi: 23.10.2026 13:47

Aydın'da yasak aşk kovalamacası: Sevgilisin evinde eşine yakalandı! Polisten kaçamadı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Ü.S. isimli şahıs sevgilisinin evinde eşine yakalandı. Eşini silahla tehdit ederek sevgilisiyle olay yerinden kaçtığı belirlenen şahıs polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Ü.S., gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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İHA Yaşam
Aydın’da yasak aşk kovalamacası: Sevgilisin evinde eşine yakalandı! Polisten kaçamadı
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Olay, İncirliova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgilisinin evine giden Ü.S., burada eşiyle karşılaşınca tartışma yaşadı. Eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, daha sonra eşini İncirliova'da bırakıp sevgilisi Z.S.'yi de yanına alarak otomobiliyle Efeler yönüne hareket etti.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Durumun emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin kullandığı otomobil, İzmir Bulvarı yakınlarındaki otoban kavşağında ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ancak Ü.S., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Emre, şüphelinin bulunduğu otomobilin arka camını kırarak müdahalede bulundu. Müdahale sırasında elinden yaralanan Emre'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Ü.S. ise etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan, silahla tehdit edildiği öne sürülen kadının eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.S., ruhsatsız silah bulundurma, polise mukavemet ve görevi yaptırmamak için direnme suçlamaları kapsamında Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AYDIN #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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Aydın'da yasak aşk kovalamacası: Sevgilisin evinde eşine yakalandı! Polisten kaçamadı
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