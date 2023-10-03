Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı

Kayseri'nin Develi'nin Tekir Caddesi üzerinde seyreden Mustafa Can idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra şarampole uçan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönene otomobilden sürücü Mustafa Can'ın cansız bedeni çıkarılırken yaralılar Emre Babalıoğlu, Ali koçak ve Murat Coşkun ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan iki kişinin Kayseri'ye sevk edildiği belirtilirken, kazada hayatını kaybeden Mustafa Can'ın cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.