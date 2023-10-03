Haberler Yaşam Haberleri Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 3.10.2023 13:05 Son Güncelleme: 3.10.2023 13:54

Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilde bulunan 20 yaşındaki Mustafa Can hayatını kaybederken 3 arkadaşı ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı

Kayseri'nin Develi'nin Tekir Caddesi üzerinde seyreden Mustafa Can idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra şarampole uçan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönene otomobilden sürücü Mustafa Can'ın cansız bedeni çıkarılırken yaralılar Emre Babalıoğlu, Ali koçak ve Murat Coşkun ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan iki kişinin Kayseri'ye sevk edildiği belirtilirken, kazada hayatını kaybeden Mustafa Can'ın cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı
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