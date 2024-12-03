Ayhan Bora Kaplan davasında karar: 68 yıl hapis cezası

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Ayhan Bora Kaplan' davasında nihai karar açıklandı. Bora Kaplan hakkında 68 yıl hapis cezası verilerek tutukluluğunun devamına karar verildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görüldü. Bora Kaplan'a suç örgütü yöneticiliğinden 10 yıl 6 ay, Erkan Doğan'ı kasten yaralama suçundan 9 yıl 27 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapse çarptırıldı. Kaplan toplamda 58 yıl 119 ay 30 gün hapis cezası aldı. 61 sanıklı davada diğer sanıklar Fethi Koyuncu 12 yıl 15 ay, Muhammet Kaplan 18 yıl 36 ay, Kanber Keskin 3 yıl 1 ay 15 gün, Mutlu Ayaş 4 yıl 27 ay, Yusuf İzzet Savaş 4 yıl 27 ay, Barış Kurt 8 yıl 38 ay hapis cezası aldı.