Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, suç örgütüne yönelik şikayetçi olup tanık olarak ifade verenleri tehdit eden 2 şüpheli belirlendi. 13 Ekim Cuma günü düzenlenen operasyonda, Ankara Çevre Yolu'nda seyir halindeki otomobile silahla ateş açan Abdullah Doğruyol ile Mehmet Can Kuvezi gözaltına alındı. Tanık olarak ifade veren kişiye gözdağı vermek için otomobile ateş açtığı belirlenen 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.