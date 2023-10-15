Haberler Yaşam Haberleri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2 tutuklama
Giriş Tarihi: 15.10.2023 16:17

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2 tutuklama

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada, şikayetçi olarak ifade veren kişinin otomobiline silahlı saldırı düzenleyen örgüt üyesi 2 şüpheli tutuklandı.

DHA
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, suç örgütüne yönelik şikayetçi olup tanık olarak ifade verenleri tehdit eden 2 şüpheli belirlendi. 13 Ekim Cuma günü düzenlenen operasyonda, Ankara Çevre Yolu'nda seyir halindeki otomobile silahla ateş açan Abdullah Doğruyol ile Mehmet Can Kuvezi gözaltına alındı. Tanık olarak ifade veren kişiye gözdağı vermek için otomobile ateş açtığı belirlenen 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Ayşenur ablası devreye girdi
İsrail sonrası yeni Ortadoğu’ya doğru
Batı'nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney'den İsrail'e destek
Hindistan’da birkaç gün
Kılıçdaroğlu’na 3 ilden büyük şok
Gazze’de mağlup olunca Filistin’i kaybettik
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Dayan Gazze kardeşin geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA