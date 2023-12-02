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Giriş Tarihi: 2.12.2023 19:57

Ayhan Bora Kaplan’ın yeğeni eğlence mekanlarını kurşunlattı

Gözaltına alınan Kaplan suç örgütü yöneticisi Resul Polat cezaevine gönderildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ayhan Bora Kaplan’ın yeğeni eğlence mekanlarını kurşunlattı

Ankara'da eğlence mekanları ve iş yerinin kurşunlanması ve 1 kişinin silahla yaralanması ile 2 kişinin darp edilmesi olaylarını Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeni Resul Polat'ın yaptırdığı belirlendi. Ankara polisinin düzenlediği operasyonda Resul Polat ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ele geçirlen askeri renk balistik yelekler dikkat çekti. Adliye sevk edilen Resul Polat ile birlikte 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya İlçesinde bulunan 2 eğlence mekânının kurşunlanarak 1 kişinin
vurularak yaralanması ve iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı yağma olayında 2 kişinin darp edilerek yaralanması olayları ile ilgili olarak çalışma başlattı.

OPERASYON DÜZENLENDİ
Silahlı eylemleri planlayan ve gerçekleştiren kişinin; tutuklu bulunan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeni Resul Polat olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde,Resul Polat ile örgüt üyesi ve yöneticilerinin Etimesgut İlçesinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler adrese operasyon düzenledi.

BALİSTİS YELEK ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon sonucunda; örgüt yöneticisi Resul Polat ile birlikte örgüt üyeleri Y.K., M.V., E.Ş., S.D., M.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste suç örgütüne yönelik yapılan aramalarda; 23 adet sentetik ecza maddesi, 31 gram esrar ve muhtelif miktarda kokain uyuşturucu maddeleri, 2 ruhsatsız tabanca, 2 askeri renkte balistik yelek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin Türk lirası ele geçirildi.

ÖRGÜTLER ARASI İÇ HESAPLAŞMA MI?
Yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten yaralama ve nitelikli yağma gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından söz konusu olayın Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iç hesaplaşması olup olmadığı araştırılırken, Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Resul Polat, Y.K. ve M.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ayhan Bora Kaplan’ın yeğeni eğlence mekanlarını kurşunlattı
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