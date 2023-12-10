Ayılar uyuyamıyor

Sonbaharda kış uykusuna yatıp, ilkbaharda uyanan boz ayıların bir kısmı, bu yıl kış uykusuna yatamadı. Üstelik, yerleşim yerlerine inip, insanlara zarar vermeye başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya, bu durumun başlıca nedeninin, ayı popülasyonunun artması ve besine kolay ulaşmaları olduğunu söyleyerek, çöplerin artması ve insanların yaban hayata yaklaşmasının ekolojik dengeyi bozduğunu belirtti.Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Çınar'da ayıların çöplüklerden beslendiğini ve bu nedenle besine kolay ulaştıklarını söyleyerek, insanların da doğal yaşama müdahil olduğunu ve bu durumun ekolojik dengeyi bozduğunu ifade etti. Çınar, "Artık insanlar, yırtıcı hayvan grubunda olan ayıları elleriyle beslemeye başladı. Arabasıyla giriyor, hayvanı uzaktan görüyor, çekim yapıyor, arabasından hayvana ekmek veriyor, et atıyor. Hayvan da bu kez karşı taraftan herhangi bir tehdidin gelmediğini görünce, insana yaklaşıyor. Yani bir nevi evcilleşiyorlar. Hayvanları yaşamalarımıza çekerek evcilleştiriyoruz. Biz de hayvanların yaşam alanına müdahale ettik" dedi.