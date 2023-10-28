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Giriş Tarihi: 28.10.2023 11:22 Son Güncelleme: 28.10.2023 11:26

Aylardır kayıp olarak aranan Bedriye’yi eşi elleriyle boğarak öldürmüş

Konya’nın Akşehir ilçesinde şüpheli şekilde ortadan kaybolan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan koca Tayfur Kılıç’ın (35) eşini elleriyle boğarak öldürdükten sonra Kılıç’ın cenazesini uçurumdan aşağıya attığını itiraf ettiği belirtildi.

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Aylardır kayıp olarak aranan Bedriye’yi eşi elleriyle boğarak öldürmüş

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ve kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, 6 Temmuz tarihinde şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Aile tüm aramalara rağmen genç kadına ulaşamayınca eşi Tayfur Kılıç, 7 Temmuz tarihinde emniyete giderek bir gündür eşinden haber alamadıklarını belirtip, kayıp başvurusunda bulundu. O dönemde yapılan aramalarda genç kadının izine ulaşılamadı.

'ANNEN KAMYONCUYA KAÇTI KIZIM'

Bedriye Kılıç'ın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Hem Tayfur hem de Bedriye Kılıç'ın ailesi 3 hafta boyunca canlı yayında karşı karşıya geldi. Eşini kayıp olmasından sonra pavyona gidip eğlendiği ortaya çıkın Tayfur Kılıç'ın, çocuğuna da 'Annen, kamyoncuya kaçtı kızım' dediği ileri sürüldü. Tayfur Kılıç ise bu yaşananlara rağmen iddiaların hiç birini kabul etmedi.

'KIZIMA NE YAPTIN?' DİYEREK AYAKLARINA KAPANDI

Bedriye Kılıç'ın annesi Sona Er, canlı yayında damadı Tayfur Kılıç'ın dizlerine kapanarak, gözyaşları içinde "Tayfur, kızımın nerede olduğunu biliyorsun. Kızım çocuklarını bırakıp gitmezdi. Kızıma ne yaptın? Ne olur söyle, bulalım kızımı. Benim ciğerim yanıyor" diyerek kızı için yalvardı. Tayfur Kılıç ise kayınvalidesine sözlerine yalnızca 'Bilmiyorum. Bilsem söylerim" dedi.

ELLERİYLE BOĞUP ÖLDÜRMÜŞ, CESEDİ UÇURUMA ATMIŞ

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli kayıp olayı ile ilgili çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda otobüsle Akşehir'e dönen Tayfur Kılıç ilçe girişinde otobüste gözaltına alındı. Kılıç'ın annesi A.K. ve babası A.K'de şüphe üzerine gözaltına aldı. Şüpheli koca Tayfur Kılıç, sorgusunda eşini öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı eşini boğarak öldürdükten sonra cesedi uçurumdan attığı öğrenildi.

NAMUS MESELESİ PİŞMANIM

Sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç pişman olduğunu söyledi. Kılıç gazetecilere olayın namus meselesi olduğunu söyledi.

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Aylardır kayıp olarak aranan Bedriye’yi eşi elleriyle boğarak öldürmüş
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