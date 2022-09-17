"Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne?" Bir süredir magazin gündeminde yer alan üzücü haber sonrası anne Gamze Erçel'den ilk açıklama geldi. Ebeveynleri tarafından 2,5 yaşındaki Aylin Mavi'nin karnının şiştiğinin fark edilmesi üzerine doktora götürüldüğünde gerçek ortaya çıktı. Ekranların en sevilen yüzlerinden olan hem güzelliği hem de başarısıyla sosyal medyayı sallayan Hande Erçel'in minik yeğeni Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ve son durumu ne? İşte Anne Gamze Erçel'den kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumu hakkında açıklama.