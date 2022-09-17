"Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne?" Bir süredir magazin gündeminde yer alan üzücü haber sonrası anne Gamze Erçel'den ilk açıklama geldi. Ebeveynleri tarafından 2,5 yaşındaki Aylin Mavi'nin karnının şiştiğinin fark edilmesi üzerine doktora götürüldüğünde gerçek ortaya çıktı. Ekranların en sevilen yüzlerinden olan hem güzelliği hem de başarısıyla sosyal medyayı sallayan Hande Erçel'in minik yeğeni Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ve son durumu ne? İşte Anne Gamze Erçel'den kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumu hakkında açıklama.
Oyuncu Hande Erçel'e benzerliğiyle bilinen 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'de yürekleri burkan haber geldi.Söylemezsem Olmaz programında küçük Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü duyuruldu.
Hande Erçel'e benzeyen yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi görmeye başladığı öğrenildi. İlk bilgiyi Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Arto verirken, izleyenler duyduklarının karşısında şoke oldu.
Daha 2,5 yaşında olan küçük Mavi'nin hastalığı ilk olarak ailesinin şüpheleri sonucu ortaya çıktı.
GAMZE ERÇEL'DEN AÇIKLAMA!
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görmeye başladı.
Ebeveynleri tarafından karnı şiştiği fark edilen 2,5 yaşındaki Mavi hastaneye götürüldü.
Gamze Erçel, kızının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Erçel yaptığı açıklamada, "İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili tedavi sürecine başladık… Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi" diye konuştu.