Aylin Mavi Yıldırım kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in kızı Aylin Mavi’den yürekleri burkan haber!

Türkiye'nin en çok Türk kadın takipçisine sahip olan oyuncu Hande Erçel, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatı ve yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Oyuncu Hande Erçel'e benzerliğiyle bilinen 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'de yürekleri burkan haber geldi.