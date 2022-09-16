Haberler Yaşam Haberleri Aylin Mavi Yıldırım kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in kızı Aylin Mavi’den yürekleri burkan haber!
Giriş Tarihi: 16.9.2022 18:30

Aylin Mavi Yıldırım kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in kızı Aylin Mavi’den yürekleri burkan haber!

Ünlü oyuncu Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi Yıldırım’ın kanser olduğu iddiası magazin gündemini sarstı. Ablası Gamze Erçel’in 2,5 yaşındaki küçük kızı için Söylemezsem Olmaz programında Aylin Mavi Yıldırım’ın kanser tedavisi gördüğü duyuruldu. Bir anda gündeme oturan bu üzücü durum sonrası “Aylin Mavi Yıldırım kanser mi, hastalığı ne?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in kızı Aylin Mavi’den yürekleri burkan haber!

Aylin Mavi Yıldırım kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in kızı Aylin Mavi’den yürekleri burkan haber!

Milyonlarca takipçisi bulunan güzel oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü iddia edildi. Söylemezsem Olmaz programında küçük kızın kanser tedavisi gördüğü duyuruldu. Bu açıklamanın ardından gözler Aylin Mavi'nin annesi Gamze Erçel ile teyzesi Hande Erçel'e çevrilirken "Aylin Mavi Yıldırım kanser mi, hastalığı ne?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'den yürekleri burkan haber!

Türkiye'nin en çok Türk kadın takipçisine sahip olan oyuncu Hande Erçel, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatı ve yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Oyuncu Hande Erçel'e benzerliğiyle bilinen 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'de yürekleri burkan haber geldi.

Söylemezsem Olmaz programında küçük Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü duyuruldu.

Hande Erçel'e benzeyen yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi görmeye başladığı öğrenildi. İlk bilgiyi Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Arto verirken, izleyenler duyduklarının karşısında şoke oldu.

Daha 2,5 yaşında olan küçük Mavi'nin hastalığı ilk olarak ailesinin şüpheleri sonucu ortaya çıktı.

KARNINDA OLUŞAN ŞİŞLİK ŞÜPHELENDİRDİ

Küçük Mavi'nin hastalığı, karnında oluşan şişlik sonucu ortaya çıktı.

Anne ve babası bu gerçeği kızlarını, şüphe üzerine hastaneye götürerek öğrendi.

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Aylin Mavi Yıldırım kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in kızı Aylin Mavi’den yürekleri burkan haber!
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