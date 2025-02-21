AYM bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı

AYM, 23 Eylül 2012 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan bireysel başvuru istatistiklerini yayımladı.

551 BİN 913 BAŞVURU SONUÇLANDIRILDI

İstatistiklere göre, 2024 yılına kadar yapılan toplam bireysel başvuru sayısı 650 bin 453 olarak açıklandı. Yapılan başvurulardan ise 551 bin 913'ü sonuçlandırıldı. Toplam derdest başvuru sayısı 98 bin 540, başvuruları karşılama oranı ise yüzde 84.9 olarak kaydedildi.

BAŞVURULARI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 94

2024 yılında ise 70 bin 699 bireysel başvurudan 66 bin 798'i sonuçlandırıldı. İhlal verilen karar sayısı 5 bin 443 olurken başvuruları karşılama oranı ise yüzde 94 olarak açıklandı.

DERDEST BAŞVURUNUN BİREYSEL BAŞVURUYA ORANI YÜZDE 15.1

2024 yılına kadar yapılan derdest bireyse başvuru sayısı 98 bin 540 olarak açıklandı. Derdest başvurunun bireysel başvuruya oranı ise 15,1 olarak kaydedildi.