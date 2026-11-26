Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 71. Asliye Ceza Mahkemesi, 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesinin 3 ve 8. fıkralarının iptali için AYM'ye başvurdu. Başvurularda, belirli suçlardan soruşturma başlatılması halinde kişiler hakkında herhangi bir yargı kararına gerek duyulmadan seyirden yasaklama tedbirinin uygulanabildiği belirtildi. Uygulamada söz konusu kararın adli bir merci yerine kolluk tarafından verildiğine dikkat çekildi. Ayrıca düzenlemelerin kişilerin seyahat özgürlüğünü sınırlandırdığı, yargılama sonunda suçun sabit olması halinde verilen cezaya ek olarak uygulanan seyirden yasaklama tedbirinin kişilere daha ağır bir yük getirdiği ileri sürüldü.

YARGISAL DENETİM MEKANİZMASININ BULUNMADIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

AYM, yaptığı incelemede kanun koyucunun kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, sporda şiddeti önlemek amacıyla tedbir alabileceğini ancak bu yetkinin kullanılması sırasında anayasal ilke ve hükümlerin gözetilmesi gerektiğini belirtti. Kararda, soruşturma başlatılmasıyla birlikte derhal uygulamaya konulan seyirden yasaklama tedbirinin, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında ise mahkeme tarafından kaldırılmadığı sürece devam ettiği ifade edildi. Tedbirin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla hakimliğe veya mahkemeye başvurulmasına imkan tanınmadığına dikkat çekilen kararda, düzenlemede keyfiliği önleyecek etkili bir yargısal mekanizmanın bulunmadığı vurgulandı.

MAÇ GÜNÜ KOLLUK BİRİMİNE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU DA İPTAL EDİLDİ

AYM, kanunun 18. maddesinin 8. fıkrasında yer alan, seyirden yasaklanan kişilerin maç günü müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulundukları yere en yakın genel kolluk birimine başvurma zorunluluğunu da değerlendirdi. Kararda, bu yükümlülüğün kişilerin aile, sosyal ve mesleki yaşamlarını olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Söz konusu uygulamanın kişilerin özel ve aile hayatlarını kendi istedikleri şekilde düzenleyip yaşamalarını kısıtlayabilecek nitelikte olduğu ifade edildi. Ayrıca tedbirin uzun süre devam edebilmesi nedeniyle kişilerin meslekleri, çalışma hayatları, özel yaşamları ve ailevi durumları gibi kişisel koşullarının dikkate alınarak kolluğa başvurma yükümlülüğünün hafifletilmesi veya kaldırılmasının talep edilmesine imkan tanınmadığına dikkat çekildi.

İPTAL KARARI 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Anayasa Mahkemesi, yaptığı değerlendirmede seyirden yasaklama ve maç günü kolluk birimine başvurma zorunluluğuna ilişkin düzenlemelerin "kamusal yarar" ile "kişilerin menfaatleri" arasında makul dengeyi sağlamadığına ve Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi. Bu kapsamda 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesinin 3 ve 8. fıkralarının iptaline hükmedildi. AYM, iptal kararlarının yürürlüğe girişini ise kararın yayımlanmasından itibaren 9 ay sonrasına bıraktı.