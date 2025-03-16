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Giriş Tarihi: 16.3.2025 15:43 Son Güncelleme: 16.3.2025 15:53

Aynı aileden 3 kişinin evine motoloflu saldırı

Karaman'da dün akşam saatlerinde bir eve molotof kokteyli saldırı düzenlendi. Yangın çıkan evde büyük hasar oluşurken ev sahibi Turgut Özkal’ın bir gün önce yeğeninin evine, 4 ay öncede kız kardeşinin evine aynı şekilde saldırı yapıldığı ortaya çıktı.

MEHMET ÇETİN MEHMET ÇETİN
Aynı aileden 3 kişinin evine motoloflu saldırı

Dün akşam iftar saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1127 sokakta bulunan tek katlı Turgut Özkal'a ait evin yanına gelen bisikletli 2 kişi, evin camlarını kırarak, içeriye molotof kokteyli atarak kaçtı. Kısa süre sonra evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere hemen müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Olay sırasında Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan kızının yanına iftar yemeğinde olan Özkal, haberi alır almaz geri döndü.

Bu saldırının aileye yapılan ilk saldırı olmadığı öğrenildi. 14 Mart günü yine aynı mahallede bulunan Turgut Özkal'ın yeğeni Murat Özkal'ın evine, geçtiğimiz yıl 24 Kasım'da da Özkal'ın kız kardeşinin evine aynı yöntemle saldırı düzenlendiği öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Aynı aileden 3 kişinin evine motoloflu saldırı
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