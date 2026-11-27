İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda yaşanan ve döneminde kamuoyunda büyük yankı uyandıran üç çocuk ölümü, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Akyol ailesinin henüz yürümeye başlayan 1 yaşındaki Özcan, 1,5 yaşındaki Ferhat ve 3,5 yaşındaki Yusuf isimli üç küçük çocuğu, 14 ay içerisinde farklı olaylarda hayatını kaybetti. Çocuklardan birinin pencereden düştüğü, diğerinin yangında dumandan zehirlendiği değerlendirilirken, kaybolan Yusuf'un öldürüldüğü ortaya çıkmış ancak faili tespit edilememişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yıllar sonra yeniden ele aldığı dosyalarda çarpıcı bulgulara ulaşıldı.

İLK ÖLÜM 2004 YILINDA YAŞANDI

İlk olay 27 Ocak 2004 tarihinde meydana geldi. Henüz 1 yaşındaki Özcan Akyol'un yaşadığı apartmanın beşinci katından düşerek hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun annesi Nahide Akyol hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı. Yapılan yargılama sonucunda anne Akyol hakkında beraat kararı verildi.

İKİ AY GEÇMEDEN İKİNCİ ÖLÜM

Özcan'ın ölümünün üzerinden henüz iki ay geçmeden aynı apartmanda ikinci bir çocuk ölümü yaşandı. 16 Mart 2004 tarihinde 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol, yaşadığı evin yatak odasında meydana gelen yangının ardından hayatını kaybetti. O dönem yapılan değerlendirmelerde küçük çocuğun dumandan zehirlenerek öldüğü kabul edildi. Kapatılan Şişli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

KÜÇÜK YUSUF'UN CESEDİ TORBADA BULUNDU

Üçüncü olay ise 22 Mart 2005 tarihinde yaşandı. Kağıthane'nin Sanayi Mahallesi'nde kaybolan 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'u bulmak için ailesi ve polis ekipleri günlerce çalışma yürüttü. Ancak Yusuf'un cansız bedeni, yaşadığı apartmanın yakınındaki iki bina arasındaki boşlukta, çarşafa sarılmış ve ağzı kapatılmış bir torbanın içerisinde bulundu. Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen incelemelerde çocuğun vücudunda kimyasal madde bulgularına rastlandığı ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ancak cinayetin faili aradan geçen yıllara rağmen tespit edilemedi.

22 YIL SONRA DOSYALAR YENİDEN AÇILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında yıllardır çözülemeyen cinayet dosyaları yeniden mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Kağıthane'de aynı apartmanda meydana gelen üç şüpheli çocuk ölümüne ilişkin dosyaları yeniden ele aldı. Yıllar önce hazırlanan itfaiye ve otopsi raporları yeniden incelenirken, yeni tanık beyanları ve telefon görüşmelerinden elde edilen deliller üç ölüm arasındaki bağlantıyı ortaya koydu.

ÖZCAN'IN KENDİLİĞİNDEN DÜŞMESİ MÜMKÜN DEĞİLMİŞ

Özcan Akyol'un ölümüne ilişkin yapılan yeni incelemelerde, çocuğun yaşı, fiziksel gelişimi ve olay yeri bulguları birlikte değerlendirildi. Başsavcılık, henüz yürümeye başlayan Özcan'ın söz konusu pencereden kendiliğinden düşerek bulunduğu noktaya ulaşmasının fiziken mümkün olmadığını belirledi.

YANGIN RAPORUNDAKİ ÇARPICI AYRINTI

Ferhat Akyol'un ölümüne ilişkin itfaiye ve otopsi raporları da yeniden incelendi. İtfaiye raporunda olay mahallinde yangına neden olabilecek herhangi bir açık ateş veya enerji kaynağına rastlanmadığının belirtildiği ortaya çıktı. Dahası, küçük Ferhat'ın otopsi raporunda, yıllar önce ölüm nedeni olarak değerlendirilen karbonmonoksit ya da herhangi bir toksik madde zehirlenmesine ilişkin bulgu bulunmadığı tespit edildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ELE VERDİ

Yusuf Akyol'un öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında ise şüpheler Ayşe Akyol üzerinde yoğunlaştı. Akyol'un soruşturmanın farklı aşamalarında birbiriyle çelişen ifadeler verdiği ve daha önce kendi el yazısıyla verdiği ifadeyi sonradan inkâr ettiği belirlendi. Dosyaya giren yeni tanık beyanlarında, Ayşe Akyol'un küçük Yusuf'un kaybolduğu gün annesi Türkan Akyol'u oyaladığı ve çocuğunu aramasına engel olduğu ileri sürüldü.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ SIR PERDESİNİ ARALADI

Soruşturmanın en kritik delillerinden biri ise iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiriyle elde edilen telefon görüşmeleri oldu. Görüşmelerin içeriğinin yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporlarıyla örtüştüğü belirlendi. Başsavcılık, telefon görüşmelerinin failin tespiti bakımından belirleyici nitelikte olduğunu ve her üç ölümün de tesadüfi olmadığını açıkladı.

KENDİ ÇOCUĞUNU DA ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI

Elde edilen tüm delilleri bir bütün hâlinde değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özcan, Yusuf ve kendi çocuğu olan Ferhat Akyol'un öldürülmesinden Ayşe Akyol'un sorumlu olduğunu değerlendirdi. Akyol hakkında üç çocuğa yönelik ayrı ayrı "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, olaylara ilişkin bilgi sahibi olmalarına rağmen bu bilgileri soruşturma makamlarına bildirmedikleri belirtilen diğer şüpheliler hakkında ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

JANDARMADAN 7 ŞÜPHELİYE OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Ayşe Akyol'un da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Yıllar sonra aydınlatılması için yeniden harekete geçilen üç çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

BAKAN GÜRLEK: ZAMANIN GEÇMESİ SUÇLARIN CEZASIZ KALMASINA GEREKÇE OLAMAZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de 22 yıllık dosyanın aydınlatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığına ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Bakan Gürlek, "Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte yaşanan ve henüz aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye, adaletin tecellisi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.