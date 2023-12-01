Aynı galeriye 10 günde 3’üncü silahlı saldırı; iş yeri sahibi yaralandı

Bu arada, aynı iş yeri 22 Kasım'da silahla ateş açılıp kurşunlandı. Bir gün sonra da otomobille gelen Yusuf Balasar ve Mehmet G., araç içinden aynı iş yerine ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen markette kurye olarak çalışan Emre Ö., kolundan yaralandı. Gözaltına alınan saldırganlardan Yusuf Balasar, tutuklandı, Mehmet G. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.