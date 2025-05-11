Ayrılığı hazmedemeyince kardeşlere kıydı

Giresun'un Aksu Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde temizlik görevlisi meslektaşları tarafından silahla vurularak öldürülen kız kardeşler toprağa verildi. Tutuklanan Abdullah Turan'ın, daha önce gönül ilişkisi yaşadığı Rana Çavuş Gökçin'in bir uzman çavuşla nikâh yaptığını ve düğün yapacağını öğrendiği için tartıştığı öğrenildi.Öldürülen kız kardeşler için Keşap'ın Kayabaşı köyünde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yonca Çavuş (30) ve kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'in (27) cenazesine Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yonca ve Rana kardeşler aile kabristanlığınnda yan yana toprağa verildi.Cinayet zanlısı Turan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Rana Çavuş Gökçin'in kısa süre önce uzman çavuş nişanlısıyla nikâh kıydığı, bir ay sonra da düğünü olacağı öğrenildi. Turan'ın daha önce gönül ilişkisi yaşadığı Rana'nın evlendiğini öğrenince tartıştığı ve cinayetleri işlediği öne sürüldü. Ayrıca Turan'ın birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Yonca Çavuş'un da kredi borcuna kefil olduğu ancak borcunu ödememesi nedeniyle maaşına haciz konulduğu ve bu nedenle onunla da tartıştığı öğrenildi.