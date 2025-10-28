Haberler Yaşam Haberleri Adana'da korkunç olay: Önce kız arkadaşını öldürdü sonra...
Giriş Tarihi: 28.10.2025 13:21

Adana'da korkunç olay: Önce kız arkadaşını öldürdü sonra...

Adana’da Tuğrul Kılıç (43), kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ebru Kaya’yı (34) tabancayla vurup, öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Adana’da korkunç olay: Önce kız arkadaşını öldürdü sonra...

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Tuğrul Kılıç, iddiaya göre ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ebru Kaya ile görüşmek için evinin önüne gitti. Tuğrul K., apartman girişinde barışma isteğini kabul etmeyen genç kadını başından tabancayla vurduktan sonra kendi başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Tuğrul Kılıç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.Tuğrul Kılıç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaya'nın cansız bedeni ise polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

