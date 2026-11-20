Diyarbakır'da kamuoyunun yakından takip ettiği Ejegül Ovezova davasında önemli bir aşamaya geçildi. Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, Ovezova'nın hayatını kaybettiği Bağlar ilçesindeki sitede ve olayın yaşandığı dairede keşif çalışması yapıldı.

Bilirkişi ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen incelemede, olayın meydana geliş şekli ve dairedeki fiziki koşullar değerlendirildi. Keşiften elde edilecek bulguların dava dosyasındaki delillerin değerlendirilmesinde etkili olması bekleniyor.

Türkmenistan uyruklu 29 yaşındaki Ejegül Ovezova, 24 Temmuz 2023 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay sırasında Ovezova ile birlikte yaşadığı belirtilen eski polis Cemil Koç'un ifadesinde, olayın yaşandığı sırada lavaboda olduğunu, ses duyması üzerine salona geçtiğinde Ovezova'yı göremediğini ve aşağı indiğinde yerde bulduğunu söylediği öğrenildi.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp incelemesinde Ovezova'nın tırnaklarından alınan örneklerde Cemil Koç'a ait DNA bulgularına da rastlandı.