Aysima kahramanlarıyla telefonda görüştü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 vs 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşlar için arama-kurtarma ekipleri seferber oldu.
Bu kapsamda Elazığ Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, Malatya'da bulunan 6 katlı Zorlu Apartmanında 12 yaşındaki Aysima Yılmaz'ı depremin 40. saatinde enkaz altından kurtardı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Yılmaz'ın ailesi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek ekiplere teşekkürlerini iletti. Daha sonra ekipler Aysima Yılmaz ile telefonla görüştü.
Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, depremin ardından Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla kriz merkezine hareket ettiklerini belirterek konuşmasında şunları söyledi: "18 kişilik kurtarma ekibi 3 araçla birlikte, bunun dışında da temiz su için bir tane su tankeri Kızılay'ın emrine verilmek şartıyla ekiplerimizi Malatya'ya yönlendirdik.
Malatya'da ekiplerimiz ilk saatlerden itibaren büyük bir özveri ile çalıştılar. 28 vatandaşımızı arkadaşlarımız canlı olarak çıkardı. Malatya'daki ikinci büyük depremde arkadaşlarımız enkazdan canlı çıkarıyorlardı. O enkazdan çıkan arkadaşlarımızdan Aysima'nın ailesi biraz önce geldi, teşekkür etmek için bizleri ziyaret ettiler. Bu arada Aysima'yla canlı olarak görüştük. Allah'a hamdolsun sapasağlam. Gönlümüz arzu eder ki bütün yaralarımız da, enkazdan çıkan kardeşlerimiz de sapla sağlam ailelerine kavuşsunlar"
"KORKMAMASI İÇİN SÜREKLİ ELİNİ TUTTUM"
Elazığ Belediyesi İtfaiye Amiri Atilla Aytekin ise,"Temelli Caddesi Zorlu Apartmanı'nda akşamüzeri Aysima'nın sesini duymaya başladık. Enkazda dinleme yaptıktan sonra kendisinin bayıldığını ve sesini çıkardıktan sonra bütün ekibimizle oraya yöneldik. Televizyon üstüne devrilmişti, ayakları sıkışmıştı. Ona ulaştıktan sonra direkt elini tuttum. 'Aysima nasılsın' dedim. 'Abi sadece ayaklarım şu an ağrıyor' dedi. Başka bir yerinde bir sıkıntı var mı diye sorunca yok dedi. Enkazı ayırmaya başladım. Sürekli elini tutuyordum korkmasın diye. Temiz hava için enkazı komple kaldırdık. Şu anda çok sevinçliyim. Onunla en son ambulansa bindirirken 'Seni görmeye geleceğim' dedim. Şu an onunla görüştüğüm için de çok sevinçliyim. Bir çocuğu çıkartırken insan kendi ailesiymiş gibi davranıyor" dedi.