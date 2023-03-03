Aysima kahramanlarıyla telefonda görüştü

"KORKMAMASI İÇİN SÜREKLİ ELİNİ TUTTUM"

Elazığ Belediyesi İtfaiye Amiri Atilla Aytekin ise,"Temelli Caddesi Zorlu Apartmanı'nda akşamüzeri Aysima'nın sesini duymaya başladık. Enkazda dinleme yaptıktan sonra kendisinin bayıldığını ve sesini çıkardıktan sonra bütün ekibimizle oraya yöneldik. Televizyon üstüne devrilmişti, ayakları sıkışmıştı. Ona ulaştıktan sonra direkt elini tuttum. 'Aysima nasılsın' dedim. 'Abi sadece ayaklarım şu an ağrıyor' dedi. Başka bir yerinde bir sıkıntı var mı diye sorunca yok dedi. Enkazı ayırmaya başladım. Sürekli elini tutuyordum korkmasın diye. Temiz hava için enkazı komple kaldırdık. Şu anda çok sevinçliyim. Onunla en son ambulansa bindirirken 'Seni görmeye geleceğim' dedim. Şu an onunla görüştüğüm için de çok sevinçliyim. Bir çocuğu çıkartırken insan kendi ailesiymiş gibi davranıyor" dedi.