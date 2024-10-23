Ayvalık’ta 16’sı çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Sahil Güvenlik radarı (MORAD-12) tarafından lastik bir bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye gönderilen KB-40 ve KB-32 isimli sahil güvenlik botları, Midilli Adası'na giden lastik botu durdurarak, içerisindeki 16'sı çocuk toplam 31 düzensiz göçmeni ele geçirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan ikinci operasyonda ise; akşam saatlerinde fiber bir tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi alındı.