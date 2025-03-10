Haberler Yaşam Haberleri Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 10.3.2025 20:52 Son Güncelleme: 10.3.2025 21:12

Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık içesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen beraberinde 4 çocuğunda bulunduğu 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

SUAT SALGIN
Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik botun Midilli Adası'na doğru gittiğini fark eden Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. KB-111 isimli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan beraberinde 4 çocuğun bulunduğu 14 düzensiz göçmen ele geçirildi. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. Düzensiz göçmenler haklarından yapılan soruşturmanın ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

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Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen yakalandı
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