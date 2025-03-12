Ayvalık’ta genç sanatçı Halil Ergül’den 90’lı yılların aşk şarkıları

Konserde; Özdemir Erdoğan ve Sezen Aksu'nun ilk kez seslendirmiş olduğu Küçük Bir Aşk Masalı, Kara Çiçeğim, Ellerim Bomboş, Susma Veda Ederken, Bile Bile, Serserim Benim ve Arnavut Kaldırımı gibi dillere pelesenk olmuş eserleri, seyircinin de yoğun katılımıyla seslendirildi.