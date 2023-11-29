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Giriş Tarihi: 29.11.2023 16:34 Son Güncelleme: 29.11.2023 16:36

Ayvalık’ta kuvvetli fırtına hayatı felç etti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yağış ile birlikte etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

SUAT SALGIN
Ayvalık’ta kuvvetli fırtına hayatı felç etti

Meteorolojiye göre; dün öğleden sonra başlayan güney yönlerinden saatte 50 ile 75 kilometre esen, ani ataklarla zaman zaman 100 kilometre hıza ulaşan fırtına Ayvalık'ta sahil şeridindeki bazı küçük balıkçı teknelerini batırdı.

Fırtına nedeniyle ilçe genelindeki bazı reklam panoları devrilirken, gece saatlerinde bazı bölgelerde deniz taşarak sahil bandındaki yollarda araç trafiğini olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Ayvalık'ın kırsal mahallelerinden Akçapınar'da bir caminin minarelerinden birinin kubbesi yerinden oynayarak yana doğru kaydı. Kırsal mahallelerde bazı ormanlık alanlar da ise bazı ağaçların devrildiği öğrenildi.

Şiddetli fırtına nedeniyle ilçe merkezindeki Yunus Emre Parkı rıhtımı başta olmak üzere Cunda Adası ile ilçe merkezini birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü ile Sahilkent Mahallesi sahil şeridindeki batan küçük balıkçı tekneleri Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki iş makineleriyle karaya çıkartılarak parçalanmaktan kurtarıldı.

Fırtına ile etkili olan yağış nedeniyle gece saatlerinde TEİAŞ'a ait ana dağıtım merkezine yıldırım düşmesi sonucunda ilçede bazı mahalleler ve köylere uzun süre elektrik enerjisi verilemedi. Ekili alanların da zarar gördüğü fırtına ve yağış Ayvalıklı çiftçilerin mahsullerine de olumsuz etkiler yaşanmasına neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ekipleri, Polis ve Jandarma ekipleri teyakkuz halinde geçirdi. tarafından hummalı çalışmalarla açılmaya çalışıldı.

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Ayvalık’ta kuvvetli fırtına hayatı felç etti
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