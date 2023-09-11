Haberler Yaşam Haberleri Ayvalık’ta Mert Merey cinayeti jandarmanın titiz takibi sonucu çözüldü
Giriş Tarihi: 11.9.2023 20:57 Son Güncelleme: 11.9.2023 21:14

Ayvalık’ta Mert Merey cinayeti jandarmanın titiz takibi sonucu çözüldü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir otel odasında ölü bulunan Mert Merey (20) isimli gencin bir cinayet sonucunda yaşamını yitirdiği jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz takip ve çalışmalar sonrasında aydınlandı.

SUAT SALGIN
Ayvalık’ta Mert Merey cinayeti jandarmanın titiz takibi sonucu çözüldü

4 gün boyunca kendisinden alınamadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan ve 4 Eylül'de Ayvalık'ın Sarımsaklı mevkiinde bir otel odasında tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulunan Mert Merey'in cinayetinin zanlısı jandarma tarafından yapılan hassas çalışmalar sonucunda Ankara'da yakalandı.

30 ADET KAMERADAKİ 72 SAATLİK GÖRÜNTÜ SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan otopsi sonucunda M.M.'nin ateşli silah ile vurulduğu, herhangi bir darp cebir izine rastlanmadığı tespit edilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca kurulan özel ekip ve Jandarmanın Dedektifleri Olan JASAT timlerince 30 adet kameraya ait 72 saatlik görüntü incelenmiş, çevre araştırması yapılmış olup elde edilen deliller sonucunda 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek 7 şüpheli Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca adliyeye sevk edilmiştir." denildi.

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Ayvalık’ta Mert Merey cinayeti jandarmanın titiz takibi sonucu çözüldü
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