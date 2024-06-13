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Giriş Tarihi: 13.6.2024 18:09 Son Güncelleme: 13.6.2024 18:10

Ayvalık’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi öldü.

SUAT SALGIN
Ayvalık’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi, İskele mevkii yolu üzerinde Salih Kazanç (56) idaresindeki motosiklet ile C.G. (52) idaresindeki özel otomobil çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Salih Kazanç, olay yerine gelen 112 Acil Yardım Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kazanç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü C.G ise hastanedeki tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ayvalık’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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