Ayvalık’ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi, İskele mevkii yolu üzerinde Salih Kazanç (56) idaresindeki motosiklet ile C.G. (52) idaresindeki özel otomobil çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Salih Kazanç, olay yerine gelen 112 Acil Yardım Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kazanç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü C.G ise hastanedeki tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.