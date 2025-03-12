Ayvalık’ta polis ekiplerinden kaçak tütün ve cinsel uyarıcı satış yapanlara darbe!

Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçak sigara ve cinsel içerikli maddeler satışı yaptıkları belirlenen üç gizli depo ve adreslere operasyon yaptı.
Operasyonlarda; 2bin 574 adet elektronik sigara/puf, 6 bin 956 adet elektronik sigara aparatı, 3 bin 341 adet elektronik sigara likiti, 3 bin 155 adet elektronik sigara başlığı, 320 adet atomizer, 26 paket elektronik sigara pili, 1.010 adet cinsel içerikli macun/jel, 862 adet cinsel içerikli içecek, 720 paket cinsel içerikli kapsül/hap/sprey, 180 paket sigara sarma kağıdı, 165 paket dolu makaron sigara, 96 paket gümrük kaçağı sigara, 53 adet puro, 5 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ele geçirdi.