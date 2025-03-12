Ayvalık’ta polis ekiplerinden kaçak tütün ve cinsel uyarıcı satış yapanlara darbe!

Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçak sigara ve cinsel içerikli maddeler satışı yaptıkları belirlenen üç gizli depo ve adreslere operasyon yaptı.