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Giriş Tarihi: 31.3.2025 23:33

Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri, 35 düzensiz göçmeni yakaladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 2'si çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezine teslim edildi.

AA
Ayvalık’ta Sahil Güvenlik ekipleri, 35 düzensiz göçmeni yakaladı

Ayvalık'ta görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ege Denizi'nin Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

35 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Harekete geçen KB-115 isimli Sahil Güvenlik Botu, Midilli Adası'na doğru ilerleyen lastik botu durdurarak içindeki 2'si çocuk 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 35 göçmene, yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezine teslim edildi.

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Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri, 35 düzensiz göçmeni yakaladı
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