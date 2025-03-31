Ayvalık’ta Sahil Güvenlik ekipleri, 35 düzensiz göçmeni yakaladı

Ayvalık'ta görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ege Denizi'nin Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

35 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Harekete geçen KB-115 isimli Sahil Güvenlik Botu, Midilli Adası'na doğru ilerleyen lastik botu durdurarak içindeki 2'si çocuk 35 düzensiz göçmeni yakaladı.