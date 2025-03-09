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Giriş Tarihi: 9.3.2025

Ayvalık’ta taşkın riski tarihe karışıyor

SUAT SALGIN
Ayvalık’ta taşkın riski tarihe karışıyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde süren Nikita Çayı'nın ıslah edilmesine ait çalışmalar hakkında Devlet Su İşleri (DSİ) yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; "Ayvalık, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve eşsiz deniz manzarasıyla ünlü bir turizm merkezi olmasının yanı sıra, yıllardır taşkın riskiyle karşı karşıya olan bir bölge olarak da bilinmekteydi. Ancak DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Nikita Çayı 1. Kısım Taşkın Kontrol İnşaatı' projesi sayesinde Ayvalık halkının uzun yıllardır yaşadığı bu sorun artık sona eriyor" denildi. Projede toplamda 36 bin 291 metre dere ıslahının yanı sıra 18 adet köprü ve 50 adet menfez inşa edilecek.

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Ayvalık’ta taşkın riski tarihe karışıyor
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