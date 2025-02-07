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Giriş Tarihi: 7.2.2025 01:41

Ayvalık’ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

SUAT SALGIN
Ayvalık’ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, ekiplerin yaptıkları ilk operasyonda; İ.B. isimli şüpheli uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanırken, bu kişinin uyuşturucu madde sattığı F.S isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekiplerin suçüstü yaptıkları İ.B isimli şüphelinin üzerinde, aracında, ikametinde ve onunla işbirliği yaptığı belirlenen Ş.G isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda; toplam 321 adet uyuşturucu hap, 5 adet yivsiz ruhsatsız av tüfeği,1 adet 9mm çapında ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1.465 TL ele geçirildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik ekiplerinin yaptıkları ikinci bir operasyonda ise; F.T isimli şüphelinin üzerinde, işyerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 1.094 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Göz altına alınan F.S. çıkarıldığı adliyede yapılan duruşmada serbest bırakılırken, İ.B. ve S.G. ile ikinci operasyonda yakalan F.T. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ayvalık’ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 kişi tutuklandı
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