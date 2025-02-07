Ayvalık’ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, ekiplerin yaptıkları ilk operasyonda; İ.B. isimli şüpheli uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanırken, bu kişinin uyuşturucu madde sattığı F.S isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekiplerin suçüstü yaptıkları İ.B isimli şüphelinin üzerinde, aracında, ikametinde ve onunla işbirliği yaptığı belirlenen Ş.G isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda; toplam 321 adet uyuşturucu hap, 5 adet yivsiz ruhsatsız av tüfeği,1 adet 9mm çapında ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1.465 TL ele geçirildi.