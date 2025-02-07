Ayvalık’ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 kişi tutuklandı

Göz altına alınan F.S. çıkarıldığı adliyede yapılan duruşmada serbest bırakılırken, İ.B. ve S.G. ile ikinci operasyonda yakalan F.T. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.