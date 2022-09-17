Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 17 Eylül 2022 son dakika Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika depremler listesi ile vatandaşlar ülke genelinde yaşanan sarsıntıları anlık olarak görüntüleyebiliyor. Bu kapsamda az önce deprem mi oldu sorusu sık sık yanıt arıyor. Ülkemizin deprem bölgesinde yer alması dolayısıyla Ege ve Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere pek çok noktada irili ufaklı sarsıntılar meydana geliyor. Dün akşam Erzurum ve Bingöl merkezli meydana gelen depremler sonrası, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor.
AFAD verilerine göre, dün akşam 23:30'da Erzurum merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl, Elazığ, Muş, Tunceli gibi illerden de hissedilen depremin ardından vatandaşlar Kandilli son depremler listesini araştırmaya koyuldu. İşte 17 Eylül 2022 son dakika Kandilli ve AFAD son depremler listesi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 19 EYLÜL 2022
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.09.17 10:09:22 38.5038 39.3013 5.0 -.- 2.1 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2022.09.17 10:04:16 38.4627 39.3713 6.7 -.- 2.1 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2022.09.17 08:37:54 36.3793 29.6005 25.3 -.- 1.4 -.- BELDIBI-KAS (ANTALYA) İlksel 2022.09.17 07:24:59 39.6858 38.7870 5.0 -.- 2.5 -.- KARACA-KEMAH (ERZINCAN) İlksel 2022.09.17 06:49:24 37.8745 26.9477 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.09.17 06:36:42 40.4085 29.1175 8.8 -.- 1.2 -.- ENGURUCUK-GEMLIK (BURSA) İlksel 2022.09.17 06:05:14 39.2788 28.1530 7.6 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2022.09.17 05:40:31 35.9960 27.6975 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2022.09.17 05:23:27 40.0192 27.4223 6.9 -.- 2.2 -.- BALLICAY-YENICE (CANAKKALE) REVIZE01 (2022.09.17 05:23:36) 2022.09.17 05:20:25 34.9242 24.3663 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2022.09.17 05:13:06 38.9452 43.6562 9.1 -.- 1.1 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlksel 2022.09.17 05:11:43 36.6853 34.1072 4.9 -.- 2.6 -.- KUSTULLU-ERDEMLI (MERSIN) İlksel 2022.09.17 04:48:28 37.6238 26.8690 5.0 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.09.17 04:44:12 37.6008 26.8453 3.0 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.09.17 04:43:07 37.6028 26.7968 2.3 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.09.17 04:33:21 37.7047 26.8837 3.0 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2022.09.17 04:08:03 35.2095 25.3283 5.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.09.17 03:17:52 37.9788 27.1877 9.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.09.17 03:08:16 37.9777 27.1702 7.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.09.17 02:29:19 37.0540 28.5055 5.0 -.- 1.5 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel 2022.09.17 02:22:52 37.8623 26.4680 5.0 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2022.09.17 02:21:03 37.6930 26.6263 5.0 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2022.09.17 02:11:32 37.9792 27.1838 8.0 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.09.17 01:59:40 37.6272 26.8715 5.0 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.09.17 01:52:01 37.8490 27.1218 3.1 -.- 0.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.09.17 01:38:36 37.8687 26.4312 6.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2022.09.17 01:37:24 38.9830 27.9360 16.8 -.- 1.5 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2022.09.17 00:48:49 37.6720 26.9317 5.0 -.- 1.5 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel 2022.09.17 00:46:49 37.6775 26.7347 14.2 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2022.09.17 00:45:40 37.5758 26.8208 6.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.09.17 00:44:12 37.5870 26.8620 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.09.17 00:18:16 37.0525 28.4160 5.0 -.- 1.5 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel 2022.09.17 00:11:00 39.4238 27.6428 5.0 -.- 1.6 -.- KARACALAR-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel 2022.09.17 00:08:47 36.9158 29.3578 5.0 -.- 1.1 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel 2022.09.16 23:30:35 39.3960 40.6548 5.0 -.- 4.9 4.9 ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
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