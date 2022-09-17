Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 17 Eylül 2022 son dakika Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika depremler listesi ile vatandaşlar ülke genelinde yaşanan sarsıntıları anlık olarak görüntüleyebiliyor. Bu kapsamda az önce deprem mi oldu sorusu sık sık yanıt arıyor. Ülkemizin deprem bölgesinde yer alması dolayısıyla Ege ve Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere pek çok noktada irili ufaklı sarsıntılar meydana geliyor. Dün akşam Erzurum ve Bingöl merkezli meydana gelen depremler sonrası, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor.

SON DAKİKA: AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre, dün akşam 23:30'da Erzurum merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl, Elazığ, Muş, Tunceli gibi illerden de hissedilen depremin ardından vatandaşlar Kandilli son depremler listesini araştırmaya koyuldu. İşte 17 Eylül 2022 son dakika Kandilli ve AFAD son depremler listesi.