Haberler Yaşam Haberleri Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 17 Eylül 2022 son dakika Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 17.9.2022 10:36 Son Güncelleme: 17.9.2022 10:37

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 17 Eylül 2022 son dakika Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Az önce deprem mi oldu sorusu, sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Dün akşam saatlerinde Bingöl, Muş, Tunceli, Erzurum, Elazığ dolaylarında hissedilen depremlerin ardından vatandaşlar teyakkuza geçti. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç şiddetinde? İşte 17 Eylül 2022 son dakika Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 17 Eylül 2022 son dakika Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika depremler listesi ile vatandaşlar ülke genelinde yaşanan sarsıntıları anlık olarak görüntüleyebiliyor. Bu kapsamda az önce deprem mi oldu sorusu sık sık yanıt arıyor. Ülkemizin deprem bölgesinde yer alması dolayısıyla Ege ve Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere pek çok noktada irili ufaklı sarsıntılar meydana geliyor. Dün akşam Erzurum ve Bingöl merkezli meydana gelen depremler sonrası, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor.

SON DAKİKA: AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre, dün akşam 23:30'da Erzurum merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl, Elazığ, Muş, Tunceli gibi illerden de hissedilen depremin ardından vatandaşlar Kandilli son depremler listesini araştırmaya koyuldu. İşte 17 Eylül 2022 son dakika Kandilli ve AFAD son depremler listesi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 19 EYLÜL 2022

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.09.17 10:09:22  38.5038   39.3013        5.0      -.-  2.1  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2022.09.17 10:04:16  38.4627   39.3713        6.7      -.-  2.1  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                            İlksel
2022.09.17 08:37:54  36.3793   29.6005       25.3      -.-  1.4  -.-   BELDIBI-KAS (ANTALYA)                             İlksel
2022.09.17 07:24:59  39.6858   38.7870        5.0      -.-  2.5  -.-   KARACA-KEMAH (ERZINCAN)                           İlksel
2022.09.17 06:49:24  37.8745   26.9477        5.0      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.09.17 06:36:42  40.4085   29.1175        8.8      -.-  1.2  -.-   ENGURUCUK-GEMLIK (BURSA)                          İlksel
2022.09.17 06:05:14  39.2788   28.1530        7.6      -.-  1.7  -.-   KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2022.09.17 05:40:31  35.9960   27.6975        5.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.09.17 05:23:27  40.0192   27.4223        6.9      -.-  2.2  -.-   BALLICAY-YENICE (CANAKKALE)                       REVIZE01   (2022.09.17 05:23:36)
2022.09.17 05:20:25  34.9242   24.3663        5.0      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.09.17 05:13:06  38.9452   43.6562        9.1      -.-  1.1  -.-   KARAHAN-MURADIYE (VAN)                            İlksel
2022.09.17 05:11:43  36.6853   34.1072        4.9      -.-  2.6  -.-   KUSTULLU-ERDEMLI (MERSIN)                         İlksel
2022.09.17 04:48:28  37.6238   26.8690        5.0      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.09.17 04:44:12  37.6008   26.8453        3.0      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.09.17 04:43:07  37.6028   26.7968        2.3      -.-  1.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.09.17 04:33:21  37.7047   26.8837        3.0      -.-  1.5  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2022.09.17 04:08:03  35.2095   25.3283        5.4      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.09.17 03:17:52  37.9788   27.1877        9.5      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.09.17 03:08:16  37.9777   27.1702        7.5      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.09.17 02:29:19  37.0540   28.5055        5.0      -.-  1.5  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                         İlksel
2022.09.17 02:22:52  37.8623   26.4680        5.0      -.-  1.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2022.09.17 02:21:03  37.6930   26.6263        5.0      -.-  1.5  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2022.09.17 02:11:32  37.9792   27.1838        8.0      -.-  2.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.09.17 01:59:40  37.6272   26.8715        5.0      -.-  1.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.09.17 01:52:01  37.8490   27.1218        3.1      -.-  0.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.09.17 01:38:36  37.8687   26.4312        6.2      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.09.17 01:37:24  38.9830   27.9360       16.8      -.-  1.5  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2022.09.17 00:48:49  37.6720   26.9317        5.0      -.-  1.5  -.-   MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)                       İlksel
2022.09.17 00:46:49  37.6775   26.7347       14.2      -.-  1.9  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2022.09.17 00:45:40  37.5758   26.8208        6.3      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.09.17 00:44:12  37.5870   26.8620        5.0      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.09.17 00:18:16  37.0525   28.4160        5.0      -.-  1.5  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.09.17 00:11:00  39.4238   27.6428        5.0      -.-  1.6  -.-   KARACALAR-SAVASTEPE (BALIKESIR)                   İlksel
2022.09.17 00:08:47  36.9158   29.3578        5.0      -.-  1.1  -.-   ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR)                      İlksel
2022.09.16 23:30:35  39.3960   40.6548        5.0      -.-  4.9  4.9   ELMALI-YEDISU (BINGOL)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 17 Eylül 2022 son dakika Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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