Az ve orta hasarlı konut sahipleri kısa sürede ek tazminat alabilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde az ve orta hasar zarar gören konutların sahipleri arabuluculuk çözüm yoluna başvurarak eksper incelemesi sonucu hesaplanan fazla miktar hak sahibine ödeneceğini öğrenildi. Avukat Çağdaş Karaoğlan, "Zararlarını karşılayacak kadar ödeme almamış ve henüz tadilat yaptırmamış hak sahibinin arabulucuya başvurması halinde, az veya orta hasarlı konutundaki gerçek zararının tespiti için eksper ataması yapılıyor. Eksper incelemesi sonucu hasarın, gerçekten ödenen miktardan fazla olduğu görülür ise, aradaki fark için arabuluculuk yoluyla bir anlaşma sağlanarak, hesaplanan miktar derhal hak sahibine ödeniyor. Uyuşmazlıklar için eksper atamasının çok hızlı yapılıyor ve birkaç hafta içerisinde tespit tamamlanıyor" dedi.

BELGESİZ EK ÖDEME ALINABİLECEK

Zararlarını tam olarak gideremeyen depremzedelerin, bu zararlara ilişkin resmi belge sunmaları dahi beklenmeksizin ek ödeme alabilecekleri gündemde oluğunu belirten Karaoğlan, "Tadilata çoktan başlamış yahut tadilatını tamamlamış hak sahipleriyse; tadilatın başlandığı, tamamlandığı hallerde doğal olarak zararın tespiti için eksper incelemesi yapılamıyor. Burada sigortalının yapması gereken, konutun hasarlı hallerinin fotoğraflarını yahut başkaca delillerini arabulucuya veya varsa avukatına iletmek tahmini zararını ve talebini belirtmek olacaktır. Burada ispata ilişkin bu belgeleri, mahkemelerde delil olarak sunulan belgeler gibi algılamamak gerekiyor. Arabuluculuk sürecinde önemli olan DASK'ı, zararın gerçekten ödeme miktarından daha fazla olduğu konusunda ikna edebilmektir. Bu yüzden belgelerin resmi belge niteliğinde olması şartı aranmamaktadır. Burada mahkeme gibi doğrudan bir yargılama ve hüküm söz konusu olmayacak, arabuluculuğun tarafları olan hak sahipleri ve DASK arasında bir anlaşma söz konusu olacaktır" şeklinde konuştu.

ANLAŞMA YAPILIRSA DAVA AÇILAMAYACAK

Arabuluculuk ile anlaşma yapılması halinde bu uyuşmazlığa ilişkin artık dava açılamayacağını belirten avukat Karaoğlan, "Bu gelişmeler, hak sahiplerinin zararlarının yargılama sonucunu beklemeye gerek kalmaksızın hızlıca çözüme kavuşturulması için sarf edilen çabalar sonucu ortaya çıkmış, depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için alternatif bir yöntem olarak ele alınmaktadır. Ayrıca mahkemelerin iş yükünü azaltmak da yöntemin diğer bir faydasıdır. Ancak burada çok önemli bir husus şudur ki, arabuluculuk ile anlaşma yapılması halinde bu uyuşmazlığa ilişkin artık dava açılamayacağının bilinmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hak sahibinin burada, arabuluculuk ile DASK'tan bir kısım daha ödeme alıp, daha sonra dava da açabilirim düşüncesinde olmaması gerekiyor. Hak sahibi zararını karşılayacağına ikna olduğu miktarı kabul ederek anlaşma yapması gerekiyor, aksi halde hak kaybına uğramamak adına anlaşmayı kabul etmemesi ve dava yoluna gitmesi gerekir." diye sözlerini tamamladı.