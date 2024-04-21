Azerbaycan sağlık sektörü gelişiyor

Azerbaycan TABİB bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Klinik, Azerbaycan'daki ve hatta bölgedeki tıp kurumları arasında ilk kez, hastane bilgi yönetim sistemi için ABD Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu'nun (HIMSS) uluslararası prestijli akreditasyon sertifikasını aldı.

Sertifika, bilgi teknolojileri ve yönetim sistemlerinin en iyi şekilde kullanılarak sağlık hizmetinin kalitesinin, güvenliğinin ve verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi amacıyla verilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri Hastane Yönetim Sistemleri Derneği - HIMSS'in 1961 yılında kuruldu.