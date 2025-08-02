Azerbaycan Savunma Bakanı Türk şehit aileleriyle buluştu

Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov ve Azerbaycan Ordusu Genelkurmay Başkanı Birinci Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev, 2 Ağustos tarihinde "YAŞAT" Vakfı'nın daveti üzerine Azerbaycan'a gelen Türk şehit aileleriyle bir araya geldi.

Görüşme hakkında Azerbaycan Savunma Bakanlığı resmi bir açıklama yaptı. Bakan Hasanov'un konukları içten bir şekilde karşıladığı ve onları Azerbaycan'da görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ettiği belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye'nin şehitlerine duyduğu saygının ortak bir değer olduğu vurgulandı. Korgeneral Hasanov, her iki ülkenin liderlerinin talimatları doğrultusunda şehit ailelerine her zaman özel bir hassasiyetle yaklaşıldığını, bu ailelerin devletin sürekli ilgi ve desteğiyle kuşatıldığını söyledi. Görüşmede, bu tür karşılıklı ziyaretlerin Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tarihi dostluğu ve kardeşlik bağlarını daha da pekiştirdiği, iş birliğini güçlendirdiği kaydedildi. Türk şehit aileleri temsilcileri ise gösterilen sıcak ilgi ve misafirperverlikten ötürü teşekkürlerini sundular. Ziyaret kapsamında misafirlerin Azerbaycan'ın tarihi, kültürel ve mimari zenginliklerini tanıma imkânı bulacakları; modern şehir dokusu ile geleneksel değerlerin bütünleştiği önemli noktaları ziyaret edecekleri ifade edildi.