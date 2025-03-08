Azerbaycanlı Aygün’ün azmi

Trabzon'da yaşayan Aygün Atasoy, Azerbaycan'da doğup büyüdü. Sovyet yönetiminde Rusça eğitim alıp, liseyi bitiren Atasoy, ailecek geldikleri Trabzon'da bindikleri dolmuşun şoförü Cengiz'e aşık oldu. Aygün, henüz 18 yaşına girmemişken sevdiği Cengiz'e kaçarak evlendi. Çift 1998 yılında resmi nikahlarını yaptı. Atasoy çifti, ilk çocukları kızları Nihal'i 2000 yılında kucaklarına aldı. Hemen ardından da oğulları Hüseyin dünyaya geldi. Akçaabat ilçesinde kayınvalidesiyle bir süre yaşayan Aygün Atasoy, bir yanda çocuklarına bakarken bir yandan da tarla ,bağ, bahçe işlerinde çalışıp, hayvanlara baktı.

E-KPSS'Yİ KAZANDI, MEMUR OLDU

Ailesinde birçok öğretmen ve doktor bulunan Atasoy, anneannesi Töhve'nin sözleri üzerine hırs yaptı. Anneannesi ona 'Sen kocaya kaçtın kız kardeşin İngilizce öğretmeni' demesi üzerine Aygün, ailesinden lise diplomasını istedi. Türkiye'de denklik alan Atasoy, 1,5 yıl boyunca e-kpss'ye hazırlandı. Ailesinin de desteğini alan Atasoy 2014 yılında girdiği e-kpss sınavından 84 puan aldı ve 2015 yılında bir okula memur olarak atandı. Artık kendi ayakları üzerinde durabilen Aygün Atasoy, 2017 yılında evlat acısı yaşadı. Oğlu Hüseyin'i trafik kazasında kaybeden Atasoy, kızı için ayakta durup, çalışmaya devam etti. Kızı Nihal, Akdeniz üniversitesi Sinema bölümünü bitirip, birçok ödül alan bir yönetmen oldu.

ÇOCUKLARIM BANA DESTEK OLDU

Aygün Atasoy hayat hikayesini SABAH'a anlattı. Atasoy, "Ben Azerbaycan doğumluyum. Sovyet çocuğuyum. Rus eğitimi aldım. Liseyi orada bitirdim. Ailecek Türkiye'ye gelmiştik. Eşim dolmuş şoförüydü. Onun dolmuşuna binmiştim ve birbirimize tutulduk. Sonra kaçarak evlendik. 1996 yılında evlendik ve 98 yılında resmi nikah yaptık. Oğlum 16 yaşında araba kazasında hayatını kaybetti. Kızım Akdeniz Üniversitesini bitirdi. Çocuklar büyüdükten sonra bende çalışmaya başladım. E-KPSS'ye girmek istedim. Anneme lise diplomamı getirmesini istedim. Burada denklik aldım ve sınava girdim. Çocuklarımda bu süreçte bana çok destek verdi. 1,5 yıl hasta baktım ve o arada çalışıp sınava girdim. 2014 'de girdiğim E-KPSS'den 84 puan aldım. Bir yıl sonra 2015 'te Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı memur olarak Mehmet Akif Ersoy ortaokuluna atandım" dedi.

"ANNEANNEMİN LAFINI GURURUMA YEDİREMEDİM"

Aygün Atasoy memur olmuştu ancak okuma azmini hiç kaybetmedi. Birçok okulu bitiren Atasoy, "Atandığım sene üniversite okumaya karar verdim. 2 yıl ev idaresi okudum. 2 yıl bilgisayar programcılığı okudum. Şimdi de adalet bölümünün 2'nci sınıfındayım. Oğlumu kaybettim ama bir kızım vardı onun için ayakta kalmam gerekiyordu. Bizim için okumak çok önemlidir. Ailemde birçok öğretmen var, doktor var. Bizde meslek sahibi olmak çok önemli. Anneannem, 'Sen kocaya kaçtın kız kardeşin İngilizce öğretmeni' dedi. Bunu gururuma yediremedim. Çok çalıştım ve çalışmaya da devam ediyorum.Okumanın yaşı yoktur" diye konuştu.

ONUNLA GURUR DUYUYORUM

Bener Cordan Ortaokulu Müdürü İbrahim Soysal ise, 10 yıldır hikayesine şahidim.5 yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda, 5 yıldır da Bener Cordan Ortaokulunda başarı merdivenlerini nasıl bir inançla tırmandığını gören bir insan olarak onun kurumuzda çalışıyor olmasından gurur duyuyorum" dedi