Nakil ve enerji kablosu hırsızlık çetesi üyeleri tutuklandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın organize ettiği geniş çaplı operasyonla, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yapan çeteye ağır bir darbe indirilmişti. Ülke genelinde faaliyet gösteren çetenin, Bursa, İzmir, Manisa, Eskişehir, Yalova, Kütahya, Samsun ve Afyonkarahisar gibi birçok farklı ilde büyük miktarlarda enerji kablolarını çaldıkları tespit edilmiş ve 33 kişiden oluşan çete üyelerinde 22'si, eş zamanlı operasyonlarla yakalanmıştı. 11 çete üyesinin ise farklı suçlardan cezaevinde oldukları belirlenmişti. Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, kıskıvrak yakalanan 22 çete üyesinden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "'Karacabey Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklama talebiyle Karacabey Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 22 zanlıdan 19'u hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, 9 adet tabanca, 255 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 27 adet av tüfeği fişeği, suçta kullanıldığı tespit edilen 1 adet minibüs, 1 adet 4x4 pikap araç, bir miktar nakit para ve altın ile bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirilmiştir. "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamında şüphelilerin tüm banka hesaplarına bloke konulmuştur" denildi.