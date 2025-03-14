Azılı katil şehir şehir gezdi, İzmir Konak’ta yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alsancak semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde şüphe üzerine yolda yürüyen bir kişiyi durdurdu. Yapılan kontrolde şüphelinin polislere gösterdiği kimliğin sahte olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada şüphelinin gerçek kimliği belirlendi. Şüphelinin Interpol tarafından kasten adam öldürmek suçundan 10 yıldır kırmızı bültenle aranan 43 yaşındaki Kemal Armağan olduğu anlaşıldı.

MOLDOVA VE KAHRAMANMARAŞ'TA 3 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Armağan'ın Moldova ve Kahramanmaraş'ta 3 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Armağan'ın öldürdüğü, soy isimleri Eren olan 3 kişinin kuzen olduğu ve 2012'de kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu için cinayetleri işlediği öğrenildi. İngiltere'de 'Bombacılar' adlı çetenin üyesi olan Armağan'ın, 2015'te Kahramanmaraş'ta Behzat Eren'i, 2020'de İngiltere'den tatil için Kahramanmaraş'a giden Hüseyin Eren'i öldürdüğü belirlendi. Armağan'ın geçen yıl Londra'daki 'Tottenham Boys' çetesi lideri İzzet Eren'i, Moldova'da öldürdüğü tespit edildi.