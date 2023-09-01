Azim, başarı, gurur: Çobanlık yaparken ders çalışıp tıp fakültesini kazandı





'DOKTOR OLMAK HAYALİM'

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Çatmakaya Köyü'nde çobanlık yaparak geçimini sağlayan Ali ve Havva Pomay çiftinin kızı Emine Nur Pomay'ın (19) en büyük hayali doktor olmaktı. Ailesi ile birlikte sabah 05.00-06.00'da uyanıp hayvanların bakımına yardım eden Emine Nur, yazları da ailesiyle yaylada çadırda kalıyordu. Zorluklar içinde üniversite hayalinden vazgeçmeyen Emine Nur, bulduğu her fırsatta ders çalıştı. YKS'de büyük başarı elde eden Emine Nur, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Emine Nur, bu başarısı ile daha önce tıp okuyan kimsenin bulunmadığı 400 nüfuslu Çatmakaya Köyü'nün de gururu oldu. Ailesine büyük gurur yaşatan Emine Nur Pomay, "Sabahları erken kalkıp ailemin işlerine yardım ediyordum. Okuldan geldiğimde de yine ev işleri ile uğraşıyordum. Bu arada gece-gündüz demeden, bulduğum her fırsatı ders çalıştım. Benim için çok zor ve yorucuydu. Ama çok şükür çalışmamın karşılığını aldım. Küçüklüğümden beri doktorlara özeniyordum ve bu nedenle tıp fakültesini istiyordum. Okulumu bitirip vatanıma, milletime en güzel şekilde hizmet etmek istiyorum. Ayrıca ileride kardiyoloji veya nöroloji bölümünde uzmanlık almayı hedefliyorum" dedi. Baba Ali Pomay ise, "Geçimimizi dağda çobanlık, hayvancılık yaparak sağlıyorum. Kızım bize hep yardımcı oldu. Büyük bir başarı elde ederek bize büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı" dedi.