Azim, başarı, gurur: Çobanlık yaparken ders çalışıp tıp fakültesini kazandı

Konya'da çobanlık yapan ailesine yardım için yazları yaylalarda çadırda kalıp bir yandan ders çalışan Emine Nur Pomay ile Ardahan'ın Hanak ilçesinde yaşayan ikizler Merve ve Safa, YKS'de elde ettikleri başarı ile hem ailelerinin gururu hem de zorlukların azimle çalışılarak aşılabildiğinin en güzel örneği oldu.
'DOKTOR OLMAK HAYALİM'
Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Çatmakaya Köyü'nde çobanlık yaparak geçimini sağlayan Ali ve Havva Pomay çiftinin kızı Emine Nur Pomay'ın (19) en büyük hayali doktor olmaktı. Ailesi ile birlikte sabah 05.00-06.00'da uyanıp hayvanların bakımına yardım eden Emine Nur, yazları da ailesiyle yaylada çadırda kalıyordu. Zorluklar içinde üniversite hayalinden vazgeçmeyen Emine Nur, bulduğu her fırsatta ders çalıştı. YKS'de büyük başarı elde eden Emine Nur, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Emine Nur, bu başarısı ile daha önce tıp okuyan kimsenin bulunmadığı 400 nüfuslu Çatmakaya Köyü'nün de gururu oldu. Ailesine büyük gurur yaşatan Emine Nur Pomay, "Sabahları erken kalkıp ailemin işlerine yardım ediyordum. Okuldan geldiğimde de yine ev işleri ile uğraşıyordum. Bu arada gece-gündüz demeden, bulduğum her fırsatı ders çalıştım. Benim için çok zor ve yorucuydu. Ama çok şükür çalışmamın karşılığını aldım. Küçüklüğümden beri doktorlara özeniyordum ve bu nedenle tıp fakültesini istiyordum. Okulumu bitirip vatanıma, milletime en güzel şekilde hizmet etmek istiyorum. Ayrıca ileride kardiyoloji veya nöroloji bölümünde uzmanlık almayı hedefliyorum" dedi. Baba Ali Pomay ise, "Geçimimizi dağda çobanlık, hayvancılık yaparak sağlıyorum. Kızım bize hep yardımcı oldu. Büyük bir başarı elde ederek bize büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı" dedi.
İKİZLERDEN ÖRNEK BAŞARI
İkinci başarı örneği ise Ardahan'ın Hanak ilçesinde memur olarak çalışan Süleyman Kurukaya'nın ikizleri Merve ve Safa'dan geldi. Üniversite sınavına birlikte hazırlanan ikizlerden Merve, TYT'de 545 puanla Türkiye 607'ncisi olup Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanırken, YKS'de 387 puanla 127 bininci olan ikizi Safa ise Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Merve Kurukaya, "Başarımı aileme ve öğretmenlerime borçluyum. Pandemi döneminde de evde çok çalıştım, internette araştırma yapıp kendimi geliştirdim. Böylece kendimi bildiğimden beri hayalini kurduğum tıp fakültesini kazandım" dedi. Safa ise "Sınavlara birlikte hazırlandık. Tam da istediğim bölümü kazandım" diye konuştu.