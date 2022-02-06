Azmin adı Ayça! Hastalığı tez konusu oldu





HASTA VE BİLİM İNSANI KİMLİĞİ BİRLEŞTİ

Ayça Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise; "Ben SMA ile büyüdüm, tedavi bekledim, o tedaviyi alıyorum. Tüm bu sebeplerle genetik okudum, mezun oldum. Şimdi ise Nörobilim doktora öğrencisiyim ve SMA artık sadece hastalığım değil, tez konum. Hem bilim insanı kimliğim hem de hasta kimliğimin farklı ve faydalı bakış açıları sunacağına inancım tam. Dezavantajlarımdan bir avantaj oluşturuyorum. Zorluklar var ama umut var." ifadelerini kullandı.