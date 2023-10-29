Azmin zaferi

Ukraynalı dans ve bale eğitmeni Marina Balacan ile Hasan Balacan'ın doğuştan bedensel engelli çocukları Sinan Balacan, başarılarıyla Balıkesir'in gururu haline geldi. Parmak ısırtan azmi ile hem öğrenim hayatında hem de yüzme sporunda büyük başarılar elde eden Sinan, bedensel engellilere de umut ışığı oldu.Doğumundan itibaren yürüme engeli ile zor bir hayata başlayan ve okul çağına geldiğinde babasının kucağında okula giden Sinan Balacan, bedensel engellerine rağmen hayata hiçbir zaman küsmedi. İlkokuldan üniversiteye kadar azimli ve çalışkan bir öğrencilik hayatı geçiren Sinan Balacan, uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdikten sonra bir de Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünden de mezun oldu. Balacan, önümüzdeki yıl ise doktora yağmaya hazırlanıyor.Küçük yaştan itibaren yüzmeye tutkuyla bağlı olan Sinan Balacan, ailesinin de büyük destekleriyle başarılı bir yüzücü olmayı başardı. Eğitim alanında olduğu gibi sporda da başarıyı hedefleyen Balacan, Konya'da düzenlenen yarışmada Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Balacan daha sonra Bolu'da düzenlenen paralimpik katagorisi yarışmalarından da 2 altın, 2 bronz madalya ile dönmeyi başardı.